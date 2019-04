Zwembad van Kortrijk opnieuw open, een maand na verwoestende brand ADN

01 april 2019

17u15

Bron: Belga 0 Een maand na de spectaculaire brand in het gloednieuwe zwembad van Kortrijk gaat op 6 april nu ook het recreatieve gedeelte opnieuw open. Op de vijf glijbanen is het nog even wachten.

Het nieuwe zwembad LAGO Kortrijk Weide werd op 27 februari getroffen door een zware brand, vlak voor het openingsweekend. De glijbanen gingen op in de vlammen, maar het zwembad bleef grotendeels gespaard. De schade aan het gebouw bleef beperkt tot blus- en roetschade. Dat ging een week later al open.

Nu is ook het recreatieve gedeelte aan de beurt. Op 6 april opent het zwembad de deuren. "Na de brand zijn we niet bij de pakken blijven zitten", zegt Arne Vandendriessche, schepen van Sport. "Een maand na de brand gaat het recreatieve gedeelte, met de langste wildwaterbaan van het land, open voor publiek. Het is nog even wachten op de 5 spectaculaire glijbanen maar ze komen terug. Twee al voor de grote vakantie, de andere drie voor de herfstvakantie. Zo kan LAGO Kortrijk Weide een spetterende paasvakantie inluiden."

Met 4.000 vierkante meter waterpret, een sportbad van vijftig meter en de langste wildwaterbaanbeleving in België is het zwembad een prestigieus project van S&R Group in publiek-private samenwerking met de stad Kortrijk.

