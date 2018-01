Zwembad Turnhout blijft dicht na inbraak: mogelijk glas in het water Toon Verheijen

28 januari 2018

11u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieven hebben zaterdagnacht ingebroken in het stedelijk zwembad Stadspark aan de Parklaan.

De daders sloegen een raam in een inham van het gebouw en verbrijzelden daarna ook nog een binnendeur in het zwembadcomplex. In de personeelsruimte hebben ze geprobeerd om kluisjes open te breken, maar uiteindelijk moesten de daders wel zonder buit vertrekken.

Het zwembad blijft zondagvoormiddag al zeker gesloten. Alles moet nagekeken worden, want mogelijk is er ook glas in het zwembad terechtgekomen.