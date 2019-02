Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg komt volgende week mee betogen in Brussel Michiel Martin HA

14 februari 2019

12u46

Bron: De Morgen, Belga 8 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16), die wereldwijd beroemd werd door elke week te spijbelen voor het klimaat, komt volgende week naar de Brusselse klimaatmars. Dat maakte Anuna De Wever van Youth for Climate vanmiddag bekend.

Volgende week zal de klimaatactie niet doorgaan in Namen, zoals eerst gecommuniceerd, maar opnieuw in Brussel. De reden daarvoor is een speciale gast: Greta Thunberg, de Zweedse tiener die de inspiratiebron vormt voor de Belgische klimaatspijbelaars, komt naar de betoging.



“Uiteraard zijn we heel erg tevreden met haar komst”, reageert Anuna De Wever. “Zij ligt uiteindelijk aan de basis van de beweging. We hebben elkaar al een par keer via Skype gesproken en ze liet al weten dat ze heel dankbaar is dat we het protest in Europa hebben laten ontploffen”, vertelt Anuna De Wever.”

Met de komst van Thunberg hoopt Youth for Climate opnieuw op een grote opkomst.

Het 16-jarige meisje werd wereldwijd beroemd door elke week te spijbelen voor een beter klimaat met een plakkaat voor het Zweedse parlement. Ze werd eerder uitgenodigd op het Wereld Economisch Forum waar ze de wereldleiders toesprak en pleitte voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

De Wever en Thunberg zullen volgende week donderdag eerst naar het Europees parlement trekken om er te speechen voor onder meer voorzitter Jean-Claude Juncker. Om 13 uur vertrekt de zevende klimaatmars aan het Noordstation.