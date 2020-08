Zwarte zaterdag op de weg: nu al meer dan 2 uur file richting Zuid-Frankrijk TTR

01 augustus 2020

07u58

Bron: Belga 69 Het is momenteel al meer dan 2 uur aanschuiven op de Autoroute du Soleil richting Zuid-Frankrijk. Dat meldt de VAB. Het eerste weekend van augustus is traditioneel een wisselweekend op de Franse wegen, zeker op zaterdag kan dat voor grote vertragingen zorgen.

Vandaag is de eerste 'zwarte zaterdag' in Frankrijk en wellicht ook de drukste zaterdag van de zomervakantie op de wegen richting zuiden. Volgens de Franse verkeersvoorspellingsdienst Bison-Futé zou er vandaag op het hoogtepunt tot 900 kilometer file kunnen staan op de Franse wegen. In combinatie met de voorspelde hitte kan dat wel eens gevaarlijk worden: de VAB waarschuwt bestuurders om regelmatig te pauzeren en voldoende water mee te nemen in de wagen.

Op dit moment staat er al meer dan twee uur file richting Zuid-Frankrijk. Op de A6 tussen Beaune en Lyon komen er 20 minuten bij, op de A7 tussen Lyon en Orange is dat 2 uur. Op de route via Rijsel-Parijs-Bordeaux-Spaanse grens is het 2 uur en 5 minuten aanschuiven op de A10 tussen Parijs en Bordeaux. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens komt daar nog eens 5 minuten bij.

Vertragingen elders

Ook op de andere routes is er al heel wat vertraging. Op de route Parijs-Narbonne via Limoges is dat 1 uur en 55 minuten, tussen Parijs-Narbonne via Clermont-Ferrand is dat 2 uur en 30 minuten. Voor de Fréjustunnel is het 10 minuten aanschuiven en op de route tussen Orange en de Italiaanse grens komen er 5 minuten bij. Voor de Mont-Blanctunnel is er voorlopig nog geen vertraging, en ook de A31 tussen Luxemburg en Nancy en de A9 tussen Orange en de Spaanse grens is op dit moment filevrij.

In de omgekeerde richting is er voorlopig nog geen vertraging.

Niet alleen in Frankrijk wordt het druk, ook in Oostenrijk en Zwitserland wordt druk verkeer verwacht. In Oostenrijk komt er 2 uur en 20 minuten bij op de A10 tussen Salzburg en Villach, op de A11 bij de Karawankentunnel richting Slovenië moeten chauffeurs rekening houden met 1 uur en 40 minuten vertraging. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland is het 1 uur en 10 minuten filerijden.