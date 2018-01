Zwarte vrouw mag in Panos Zottegem enkel afwassen, uit het zicht van de klanten ADN

14u46

Bron: VTM Nieuws 82 Google Street View, Twitter Een vrouw van Soedanese origine die voor een studentenjob ging solliciteren in een filiaal van broodjeszaak Panos in Zottegem kreeg te horen dat ze enkel aan de slag mocht als afwasser, zodat de klanten haar niet zouden zien. “We nemen dit heel serieus”, zegt de directeur van Panos, Karl Selleslags aan VTM Nieuws. “We onderzoeken de zaak, dit soort uitspraken zijn niet geoorloofd.”

“Je mag komen werken, maar best sta je niet bij de broodjes want anders verliezen we klanten. Mensen in Zottegem worden niet graag bediend door een negerin. De zaak om de hoek is failliet gegaan omdat daar een negerin werkte. Je mag vanachter de afwas doen, maar best niet naar buiten komen. Allé, wij hebben niks tegen kleurlingen hoor!” Dat was de opmerkelijke uitleg die studente Journalistiek May Mudawu (20) drie jaar geleden in het Panosfiliaal in Zottegem kreeg. Deze week deelde ze de uitspraak op Twitter na een oproep van een jonge Twitteraar om racistische ervaringen te delen.

Panos is intussen op de hoogte en zegt de getuigenis heel serieus te nemen. “We willen ons excuseren tegenover May”, vertelt directeur Karl Selleslags aan VTM Nieuws. Vandaag al volgt een gesprek met May en de bazin van Panos Zottegem. “Ik wil benadrukken dat dit niet de waarden zijn die wij uitdragen, wij hebben overigens zeer veel allochtone medewerkers”, benadrukt hij.