Zwarte smurrie op wegdek zorgt voor grote hinder op A12 in Antwerpen-Noord: file vanaf Hoevenen AW

26 februari 2020

10u08

Bron: Belga 6 Aan het knooppunt van de A12 met de Antwerpse ring in Antwerpen-Noord is richting Gent sprake van een moeilijke doorgang door zwarte smurrie op het wegdek. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum, dat waarschuwt voor langdurige hinder. Er staat al een file vanaf Hoevenen.

De Antwerpse brandweer en de civiele bescherming zijn ter plaatse geroepen om het euvel te verhelpen, maar dat blijkt niet eenvoudig. "Het gaat om een onbekende zwarte substantie op het wegdek over een lengte van zowat 100 meter", zegt Jasmien O. van de Brandweer Zone Antwerpen.

"De vervuiler is voorlopig spoorloos en we hebben nog niet kunnen achterhalen om welk product het gaat. De civiele bescherming is nu met een zuigmachine ter plaatse om de smurrie te verwijderen.”

Op #A12 in Antw.-Noord naar #R1 →Gent zal er geruime tijd moeilijke doorgang zijn met momenteel al file vanaf Hoevenen. Brandweer en civiele bescherming ruimen een onbestemde smurrie op van de rijbaan. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link