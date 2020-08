Zwarte rookpluim boven Brussel door brand in top van WTC-toren aan Noordstation

06 augustus 2020

Bron: Belga

In Brussel is donderdagnamiddag brand uitgebroken in een technisch lokaal van de WTC-toren, vlakbij het Noordstation. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand zorgt voor een zwarte rookpluim die van ver te zien is.