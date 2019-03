Zwarte ‘Noirauds’ voortaan in Belgische driekleur geschminkt LH

01 maart 2019

16u51 0 In Brussel stopt de meer dan 140 jaar oude traditie waarbij de 'Noirauds’ hun gezichten in het zwart schminken. Elk jaar zamelen ze geld in voor minder bedeelde kinderen, maar op hun uiterlijk kwam steeds meer kritiek. Zo moest minister Didier Reynders (MR) zich vier jaar geleden verantwoorden voor zijn deelname aan de stoet.

De organisatie meldt vandaag dat het na de kritiek heeft besloten geen mensen met zwart geschminkte gezichten meer op te voeren. Zwarte schmink wordt nog wel gebruikt, maar naast geel en rood, zodat de kleuren van de Belgische vlag op de gezichten verschijnen.

De organisatie vindt dat “beter in de tijdsgeest passen”. “We houden graag vast aan onze oude tradities. Maar wij hebben een caritatieve missie. Die missie komt in het gedrang door de ophef over ons uiterlijk. Daarom willen we evolueren”, aldus de organisator nog in L’Avenir.

Internationale kritiek

De optocht leidde vier jaar geleden tot kritiek van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en de Franse nieuwszender France2TV, die over koloniale folklore sprak. “Ronduit schandalig en racistisch”, klonk het bij Hu­man Rights Watch. De beelden van een lachende Reynders gingen de wereld rond en dat zorgde voor heel wat commotie. Ook internationale kranten zoals The Washington Post, The New York Times en The Independent berichtten erover.

De charitatieve folklore stamt uit 1876 toen een vereniging werd opgericht om een tehuis voor arme kinderen van het bankroet te redden. Aangenomen wordt dat de zwarte gezichten en de kleding destijds mogelijk voortvloeien uit de fascinatie voor het pas ontdekte Afrika. De 'Noirauds' zouden rijke Afrikaanse edelen voorstellen.

De volgende optochten en inzamelingsacties van de 'Noirauds' vinden van 14 tot 17 maart plaats.