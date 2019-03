Zwarte ‘Noirauds’ schilderen hun gezichten voortaan in Belgische driekleur kv

13 maart 2019

19u09

Bron: Belga 0 De leden van de folkloregroep Les Noirauds schilderen hun gezichten voortaan in zwart, geel en rood. Ze stelden hun nieuwe geschminkte gezichten en kostuums deze namiddag voor in het stadhuis van Brussel.

De groep, die zich inzet voor goede doelen, werd opgericht in 1876. Les Noirauds kregen de voorbije jaren veel kritiek wegens hun zwart geschminkte gezichten. Daarom kiezen ze voortaan voor de Belgische driekleur. Na de voorstelling in het Brusselse stadhuis trokken ze nog naar Manneken Pis. De komende dagen houden Les Noirauds optochten en inzamelingsacties in Brussel.

De charitatieve folklore stamt uit 1876 toen een vereniging werd opgericht om een tehuis voor arme kinderen van het bankroet te redden. Aangenomen wordt dat de zwarte gezichten en de kleding destijds mogelijk voortvloeien uit de fascinatie voor het pas ontdekte Afrika. De ‘Noirauds’ zouden rijke Afrikaanse edelen voorstellen.



Minister Didier Reynders (MR) moest zich vier jaar geleden verantwoorden voor zijn deelname aan de stoet. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde de optocht koloniale folklore: “Ronduit schandalig en racistisch”. De beelden van een lachende Reynders gingen de wereld rond en dat zorgde voor heel wat commotie. Ook internationale kranten zoals The Washington Post, The New York Times en The Independent berichtten erover.