Zwart koppel wil klacht indienen na stevige discussie op Brussels Airlines-vlucht: “Stewardess deelde als eerste een klap uit” Redactie

09 juli 2020

14u21

Bron: RTBF 9 Een zwart koppel wil klacht indienen tegen Brussels Airlines vanwege racisme, na een pittige discussie die zich vier maanden geleden afspeelde. Er vielen uiteindelijk ook klappen tussen de man van het stel en een stewardess. Santana en en Ariel vinden echter dat zij in de media te veel als boeman afgeschilderd werden, daarom doen ze nu hun kant van het verhaal. “De stewardess was diegene die eerst sloeg. Recht moet geschieden, we hebben geen andere keuze”, klinkt het bij de RTBF. De luchtvaartmaatschappij reageert voorlopig niet op een mogelijke klacht.



Op de beelden is te zien dat de eerste slag in het gezicht van de stewardess kwam, maar wel pas nadat Santana zelf heel dreigend uit de hoek gekomen was. De impact van de mep die hij uitdeelde, was ook veel groter. Van racisme lijkt op het eerste zicht geen sprake, maar dat ziet het koppel dus anders.

Om hun versie te staven, schetsen ze de omstandigheden waarin de vlucht van Accra (Ghana) naar Zaventem op 13 maart plaatsvond. Ariel en Santana hadden net enkele humanitaire projecten opgestart in Afrika en waren op weg naar Polen. Brussel diende enkel als tussenstop.

Moeder raakt geïrriteerd

“Mijn echtgenoot en ik zaten samen met de twee kinderen op één rij. Achter ons zat ook nog mijn moeder”, vertelt Ariel. “De man en de vrouw naast haar waren echter de hele tijd met elkaar aan het praten. Ze hingen letterlijk over haar, zwaar storend was dat.”

De moeder (71) riep er na verloop van tijd een steward bij. “Ze vroeg of ze van plaats mocht wisselen. Hij antwoordde dat ze dat zelf moest regelen, hij was naar eigen zeggen geen agent. Dat maakte mij bijzonder kwaad. Hij is toch verantwoordelijk voor het welzijn van de passagiers? Waar moest mijn moeder dan heen?”

Ex-bokser

Santana stelde daarop voor om de plaats van zijn schoonmoeder in te nemen. Hem zouden ze wel gerust laten, gezien zijn stevig postuur. “Maar die andere man staat recht en begint in het Frans tegen mijn man te roepen", aldus Ariel. “Ik begreep er niets van, maar het klonk wel bijzonder agressief.”

Een van de stewards kwam daarop tussenbeide. “Maar hij was duidelijk niet gekomen om het probleem op te lossen”, gaat Santana verder. “Vanuit het niets sloeg hij mij in het gezicht. Zoiets meemaken voor de ogen van mijn vrouw, mijn kinderen en mijn schoonmoeder... Dat kwetst.”

Santana probeerde terug te slaan, maar dan verscheen de stewardess op het toneel. “En gelukkig maar, want ik ben een ex-bokser. Ik wist dat ik in de gevangenis zou belanden als ik één keer stevig uithaalde.”

Gebroken ribben

“Ik legde tegen de vrouwelijke cabineverantwoordelijke uit dat haar collega mij geslagen had. Ze zou wel naar mij luisteren en hem op het matje roepen, dacht ik. Maar tot mijn grote verbazing zei ze dat ik van een muis een olifant maakte. Ik moest van haar kalmeren, maar intussen zat ze mij te duwen. Ik vroeg daarmee te stoppen, want een vrouw wilde ik heus niet slaan.”

De gemoederen bleven echter verhit. Uiteindelijk voelde de stewardess zich zo geïntimideerd dat ze hem een klap in het gezicht gaf. Santana antwoordde met een stevige mep, waarop stewards en andere passagiers zich op hem stortten. Het resultaat: verschillende gebroken ribben.

“Ik ben een zwart persoon, vandaar allicht dat ze denken dat ze met mij mogen doen wat ze willen”, doet Santana zijn beklag. “Ik heb een klap gekregen van de steward én de stewardess, maar dat vindt iedereen blijkbaar normaal.”

“Hij had kunnen sterven”

Ariel had intussen alles gefilmd. “Mijn man moest heel wat incasseren, hij had kunnen sterven op dat vliegtuig”, oordeelt ze. “Ik wilde hem helpen, maar werd tegengehouden door dezelfde steward die eerder gezegd had dat hij geen agent mocht spelen.”

Santana werd mee naar achteren genomen, kwestie van de rust te laten terugkeren. “Ik maakte duidelijk dat ik pijn had aan mijn ribben, maar de hoofdstewardess vond dat ik opnieuw overdreef. Als ze gebroken waren, zou ik volgens haar niet meer kunnen spreken. Ik bleef verbijsterd achter. Vreemd genoeg had ze wel schrik dat we de beelden van het incident zouden verspreiden, ze vroeg meermaals om die te verwijderen.”

Handboeien

Bij de landing stond de politie hem op te wachten. “Ik bood geen enkele weerstand, maar toch moest ik van de agenten handboeien aandoen. Ik waarschuwde hen dat ik moeite had om te ademen, maar daar wilden ze niet van weten. Integendeel, ze trokken mij via die handboeien van de trap. Daar zie je nu nog de sporen van aan mijn handen. Mijn vrouw, die ook meegenomen werd naar het politiekantoor, kreeg niets om te drinken. Ze mocht zelfs niet naar toilet. We zijn behandeld als beesten.”

Na vier uur mocht het stel weer beschikken. “Zonder enige uitleg of excuus. Ik heb wel vijftig keer herhaald dat ik een filmpje had waarop te zien was wie het eerst sloeg, maar daar wilden ze niet naar kijken. Na de vrijlating ben ik naar een ziekenhuis in Nederland gegaan om mijn wonden te laten verzorgen.”

“Tot het uiterste gedreven”

Santana beseft dat ook hij te ver gegaan is. “Maar ik werd tot het uiterste gedreven. Ik weet niet hoe het nu verder moet, maar recht moet geschieden. Brussels Airlines mag er niet zo goedkoop vanaf komen. Ik reisde al de hele wereld rond, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” Via het YouTubekanaal Bla Xit (dat opkomt voor de zwarte gemeenschap; nvdr) hoopt hij nu advocaten te vinden die zijn zaak willen verdedigen.

De luchtvaartmaatschappij wenst voorlopig niet te reageren op een mogelijke klacht. “We hebben geluisterd naar wat ons personeel over die situatie te vertellen had. Onze medewerkers weten hoe ze moeten handelen als er een conflict aan boord ontstaat, daar krijgen ze speciale opleidingen voor”, aldus woordvoerster Kim Daenen.