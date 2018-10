Zware woningbrand Sint-Martens-Leerne: bejaarde man sterft, vrouw kritiek Sam Ooghe

18 oktober 2018

12u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Bij een zware woningbrand in de Leernsesteenweg in Sint-Martens-Leerne is een bejaarde man omgekomen. Zijn vrouw werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Buren deden om rond half vier 's nachts melding van de brand, nadat ze onder meer door springende ramen werden gewekt. Bij aankomst stormde de brandweer de woning meteen binnen, omdat de twee bewoners niet buiten geraakt waren. Ze werden in hun slaapkamer aangetroffen en door de pompiers naar buiten gehaald.

Een MUG-team kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de bejaarde man ter plaatse overleed. Zijn vrouw werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Onder controle

De brandweer had even tijd nodig om de uitslaande brand onder controle te krijgen, maar dat is intussen wel gelukt, zegt officier Naessens van brandweerzone Centrum. “Nu moeten we nog nablussen, wat wel enkele uren kan duren.” De Leernsesteenweg is ter hoogte van de getroffen woning afgesloten in beide richtingen, maar wordt binnenkort wel vrijgemaakt.

Een deskundige van het parket Oost-Vlaanderen zal de oorzaak van de brand bepalen.