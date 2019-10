Zware verontwaardiging over nieuwe reclame Bicky Burger waarin man vrouw slaat: “Degoutant” KVDS

08 oktober 2019

16u45 10 Er is zware verontwaardiging ontstaan over een nieuwe reclamecampagne van Bicky Burger. Die toont hoe een man een vrouw slaat, terwijl hij “Fake Bicky, fwa!” roept. Op sociale media wordt met onbegrip gereageerd: “Proficiat, mopjes over huiselijk geweld zijn echt wat we nodig hebben”, klinkt het. En ook: “Wat een degoutante, platvloerse, goedkope campagne”.

Met de campagne wil het bedrijf achter de bekende hamburger duidelijk maken dat een échte Bicky Burger in een groen doosje zit. En niet in een wit, zoals op de tekening van de reclame. “Welke frituur verdient ook een bickslap?!”, is de commentaar die erbij werd gezet.

Afgrijzen

Dat valt duidelijk niet in goede aarde. Op sociale media wordt met afgrijzen gereageerd op de campagne, die volgens velen huiselijk geweld verheerlijkt. “Gerapporteerd voor geweld”, klinkt het in de commentaren. “Een reclame om van te kotsen. Wat een lege doos is jullie marketingdepartement. #geenbickymeervoormij.” en “De enige die hier moet worden geslapt, is degene die vond dat dit een goed idee was om te posten. Zijn jullie speciale sauzen jullie naar het hoofd gestegen?”





De campagne is twee kéér pijnlijk, aangezien er volgens frituristen op sociale media problemen blijken te zijn met de levering van de groene doosjes. “Als de doozekes (sic) voorradig zijn bij jullie, tenminste! Ik heb weken zonder gezeten door jullie fout. En dan nu deze reclame. Nie echt tactvol.” (lees hieronder verder)

Het is niet de eerste keer dat Bicky Burger van zich laat horen met een controversiële campagne. In maart van dit jaar postte het hamburgermerk al eens een video op Facebook waarin een vrouw werd opgevoerd die plastische chirurgie onderging. De ondertitel was toen: “maar nooit voor een goed stuk vlees”. Ook dat lokte flink wat verontwaardiging uit.