Zware verkeersongevallen in Wallonië eisen drie jonge levens ADN

23 juni 2019

07u21

Bron: Belga 4 Zware verkeersongevallen vandaag in Doornik (provincie Henegouwen) en in Ciney (provincie Namen) hebben het leven geëist van drie jonge mensen. In Doornik werd een jongeman fataal uit een auto geslingerd, in Ciney kwamen een zwangere jonge vrouw en een jongeman om bij een frontale botsing.

Afgelopen nacht kwam het op de N97 in Ciney plots tot een frontale aanrijding tussen twee voertuigen. Een van de wagens werd bestuurd door een jongeman geboren in 1994, de andere door een jonge vrouw geboren in 1998. “De jonge vrouw was zwanger en zat in de auto met haar vriend. Zij en de bestuurder van de andere auto waren op slag dood”, meldt het parket van Namen.

Rond 06.15 uur werden de hulpdiensten in Doornik opgeroepen naar de Chaussée de Bruxelles. Een auto reed richting Doornik, toen de bestuurder ter hoogte van een rondpunt de controle over het voertuig verloor, wellicht door overdreven snelheid. De auto ging enkele keren over de kop en kwam tot stilstand tegen de gevel van een nabijgelegen garage.



Bij aankomst van de hulpdiensten was een van de vier slachtoffers, een jongeman, al overleden. Hij was uit de wagen geslingerd. De drie andere inzittenden, twee mannen en een vrouw tussen 25 en 30 jaar oud, zaten gekneld in het voertuig en moesten bevrijd worden. Zij raakten zwaargewond. De auto had een Belgische nummerplaat, maar de inzittenden zouden de Franse nationaliteit hebben.

Zwaargewonde bij ongeval in Borgworm

Bij een ongeval in Borgworm (Waremme), in de provincie Luik, is afgelopen nacht een zwaargewonde gevallen, meldt de brandweer. Bij het ongeval, dat omstreeks 01.00 uur gebeurde, waren twee voertuigen betrokken. Een van de inzittenden raakte gekneld en moest bevrijd worden. Zijn toestand is zorgwekkend.