Zware verkeershinder van Antwerpen naar Nederland: E19 hele namiddag helemaal dicht, maar één rijstrook vrij op A12 TT

04 mei 2018

14u22

Bron: VTM Nieuws, Vlaams Verkeerscentrum, Belga 106 Door een ongeval met een vrachtwagen op de E19 richting Nederland is de snelweg de hele namiddag afgesloten gebleven in Meer. Het verkeer moet er zeker een uur aanschuiven, bovendien raakte door een tweede ongeval de weg ook volledig versperd in Loenhout. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde bestuurders eerst aan om via de A12 naar Rotterdam te rijden, maar ook daar gebeurden twee ongevallen ter hoogte van Bergen-op-Zoom.

"Daardoor is er geen waardig alternatief, op beide routes naar Nederland is het momenteel moeilijk", zei Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "De E19 is volledig versperd, op de A12 is er nog een doorgang maar die is beperkt, en daar is het dus aanschuiven." Pas rond 18 uur werd de snelweg in Meer weer vrijgegeven.

Het ongeval op de E19 gebeurde net over de Nederlandse grens. Het verkeer moest via Zundert of Meerle naar Nederland rijden. Volgens de Nederlandse lokale nieuwszender Omroep Brabant botste bij het ongeval een bestelbus op een vrachtwagen bij knooppunt Galder. Daarbij vielen vier gewonden. De vrachtwagen vervoerde melk en liep een lek op door de botsing.

Nieuw ongeval met drie vrachtwagens

In de file aan de Belgische kant van de grens gebeurde er rond 15.30 uur bovendien nog een nieuw ongeval ter hoogte van Loenhout. Drie vrachtwagens en een bestelwagen reden er op elkaar in. Ook daar was de weg volledig versperd. Er zou enkel materiële schade zijn, maar de verkeershinder was groot.

Kettingbotsing op A12

Bij Bergen-op-Zoom gebeurden op de A12 dan weer een ongeval met twee vrachtwagens en een kettingbotsing, waardoor de weg ook daar grotendeels versperd raakte. Inmiddels is de weg daar weer vrijgemaakt en kan het verkeer weer op gang komen. Er is echter flink wat file opgebouwd, en voorlopig moet je er nog steeds aanschuiven. "Als je naar Nederland moet, is het beter te wachten tot de druk op de A12 is afgenomen, om dan via die weg te gaan", raadt Bruyninckx aan.

De filepijn vanuit Antwerpen naar Nederland is nog steeds enorm. Via de tolvrije Westerscheldetunnel lijkt ons de beste optie. #A4 #A16 #E19 pic.twitter.com/bPPjMs7Fie ANWBverkeer(@ ANWBverkeer) link

Lastig voor wie vanmiddag van Antwerpen naar Nederland moet! Op #A12 naar Bergen-op-Zoom én op #E19 staan er zeer lange files (met hoge wachttijden). Door een tweede ongeval is #E19 nu ook in Loenhout volledig VERSPERD. pic.twitter.com/2AisczndxO Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

OPGELET! Nu 2 ook ongelukken op de omrijroute van Antwerpen > NL #A4 bij Bergen op Zoom: ongeluk a. met 2 trucks en ongeluk b. kettingbotsing! #A16 nog steeds DICHT pic.twitter.com/FiRAMktoTE ANWBverkeer(@ ANWBverkeer) link

#E19 update ongeval Meer richting Nederland. Iedereen moet snelweg verlaten aan afrit 1a Meer en omrijden via Meerle of Zundert tot voorbij de grensovergang. Vanuit Antwerpen rij je beter via #A12 naar Rotterdam. pic.twitter.com/5HjpCkj1iX Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#A12 Er gebeurde nu ook een ongeval thv Bergen-op-Zoom richting Nederland. Er is nog 1 rijstrook vrij. (De omleiding voor het ongeval op #E19 in Meer vervalt.) Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Hinder zal nog enige tijd duren. Ongeval met vrachtwagen. Nu al +1 uur aanschuiven. https://t.co/baKnsIvul7 https://t.co/qh05DThNfZ Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link