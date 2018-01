Zware verkeershinder op R4 na ongeval in Wondelgem DJG

31 januari 2018

09u21 0

Op de R4, de ring rond Gent, richting Zelzate is er deze ochtend zware verkeershinder door een ongeval aan het kruispunt met de Zeeschipstraat in Wondelgem. Rond 7.45 uur reed een vrachtwagen die richting Zelzate reed in op een andere vrachtwagen die het kruispunt overstak. Daarbij raakte één persoon zwaargewond, hij werd buiten levensgevaar weggebracht naar het ziekenhuis.

Momenteel worden de voertuigen getakeld, de politie is ter plaatse om het verkeer te regelen.