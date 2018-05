Zware verkeershinder op E19 in Loenhout nadat vrachtwagen op koelwagen rijdt SPS/MDR

28 mei 2018

Op de E19 in Loenhout (Wuustwezel) is er sterke verkeershinder richting Antwerpen nadat een vrachtwagen geladen met staallrollen er net voorbij de oprit op een koelwagen is ingereden. Door de klap vlogen de staalrollen naar voren en braken ze de cabine van de vrachtwagen af. De chauffeur werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was de snelweg een tijdje volledig afgesloten. Ondertussen is de linkerrijstrook alweer vrijgegeven, maar blijft de rechterrijstrook wel versperd. Ook op de oprit is de doorgang moeilijk. Wie uit de richting van Nederland komt, kan best omrijden via de A12.

Update #E19 Ongeval thv Loenhout →Antw.: de linkerrijstrook werd net vrijgegeven, rechts blijft versperd. Ook moeilijke doorgang op de oprit. Fileduur +45min. Vanuit NL rij je best om! pic.twitter.com/dyD7NGxsuV Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link