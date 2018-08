Zware verkeershinder aan knooppunt Antwerpen-Haven: wagens rijden er achterwaarts om weg te kunnen

30 augustus 2018

Er is zware verkeershinder door een ongeval op het knooppunt Antwerpen-Haven. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De aansluiting is versperd voor bestuurders die komen van de R2 Liefekenshoektunnel en rijden in de richting van de A12 Bergen-op-Zoom. Volgens de vrt zou het verkeer er achterwaarts rijden om er weg te kunnen.