Zware verkeerschaos op Antwerpse ring in richting van Gent en Nederland

20 februari 2018

12u09

Bron: Brandweer Antwerpen, Belga 304 Het is deze namiddag erg druk in en rond Antwerpen door enkele ongevallen op de ring rond Antwerpen. Vooral het verkeer in de richting van Gent en naar Nederland verloopt moeizaam. Dat meldt het Vlaamse Verkeerscentrum. Automobilisten krijgen de raad om voor het traject tussen Hasselt en Gent langs Brussel om te rijden.

Op de R2 waren er problemen aan de Beverentunnel waar een vrachtwagen op de rechterrijstrook voor problemen zorgde. Ook aan de Liefkenshoektunnel en aan de Kennedytunnel waren er files. Een brandende bestelwagen veroorzaakte daar problemen in de richting van Gent.

"Probeer de omgeving te vermijden en schakel je ventilatie uit voor de rook", meldde de brandweer. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is de weg ter hoogte van Linkeroever intussen wel weer vrijgemaakt.

Voorts waren er nog files in de richting van Gent vanaf Merksem, op de E313 vanaf Wommelgem en op de E19 vanaf Wilrijk. Ook in omgekeerde richting gebeurde een ongeval waardoor in Borgerhout twee rijstroken afgesloten waren in de richting van Nederland.

