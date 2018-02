Zware verkeerschaos op Antwerpse én Brusselse ring: "Hou rekening met heel wat tijdsverlies" HR en TTR

20 februari 2018

12u09

Bron: Brandweer Antwerpen, Belga, eigen berichtgeving 342 Het is al sinds deze namiddag erg druk in en rond Antwerpen door enkele ongevallen. Ook op de Brusselse ring zorgen verschillende verkeersincidenten voor chaos. "Deze ongevallen kleuren momenteel de avondspits", aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum die oproept rekening te houden met tijdsverlies op de Antwerpse en Brusselse ring.

Op de R2 waren er vandaag problemen aan de Beverentunnel waar een vrachtwagen op de rechterrijstrook voor hinder zorgde. Ook aan de Liefkenshoektunnel en aan de Kennedytunnel waren er files. Een brandende bestelwagen veroorzaakte daar problemen in de richting van Gent. In de omgekeerde richting gebeurde eveneens een ongeval waardoor in Borgerhout twee rijstroken afgesloten waren in de richting van Nederland.

"De avondspits is in volle gang. De gevolgen van de reeks ongelukken van deze namiddag slepen we momenteel verder mee. Bestuurders moeten rekening houden met tijdsverlies", aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Er is een stevige file opgebouwd op het zuidelijke deel van de Antwerpse ring, de E17 uit Gent en E34 uit Knokke."

Ook in Brussel verloopt de avondspits bijzonder moeizaam door een ongeluk met vier voertuigen in Jette waardoor een rijstrook een tijd lang niet beschikbaar was. "De rijstrook is intussen opnieuw vrij, maar er staat momenteel een enorme file. Vooral het noordelijk deel gaat erg moeilijk", aldus Bruyninckx. "Omrijden van Hasselt naar Gent via Antwerpen blijft nuttig." Het ongeval op de Brusselse binnenring ter hoogte van Wezembeek-Oppem veroorzaakt eveneens problemen op de weg.