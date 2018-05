Zware verkeersagressie in Waaslandtunnel: bestuurders vliegen elkaar in de haren Nina Bernaerts

13 mei 2018

14u54

Bron: Eigen berichtgeving 15 De verkeerssituatie in Antwerpen zorgt voor verhitte gemoederen. Gisterenavond leidde dat tot verkeersagressie in de Waaslandtunnel.

Twee bestuurders kwamen met hun wagen uit de richting van de Charles de Costerlaan aangereden richting de Waaslandtunnel. Ter hoogte van de verkeerslichten op het kruispunt met de August Vermeylenlaan bleek dat één van hen de verkeerde rijstrook had gekozen om de Waaslandtunnel in te rijden.

Aan de verkeerslichten probeerde de man alsnog in te voegen maar dat leidde tot frustratie bij de andere partij. Na wat bruuske bewegingen kwamen de twee voertuigen gevaarlijk tot stilstand in de tunnel en vlogen de twee bestuurders mekaar in de haren.

De bestuurder van 28 die eerder een verkeerde strook koos, maakte daarna rechtsomkeer en ging een huisarts raadplegen. De tweede partij, een man van 39 jaar, bood zich aan bij de brandweer op Linkeroever en werd door een opgeroepen ambulance naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht voor verzorging. De beide betrokkenen legden nog geen verklaringen af. De voertuigen zijn niet beschadigd.