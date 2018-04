Zware verkeersagressie: auto maait man met opzet omver in Courcelles

Rob Van Herck TK

15 april 2018

11u52

Bron: VTM Nieuws

0

In Courcelles bij Henegouwen heeft een bestuurder een voetganger van de baan gemaaid. Op beelden is te zien hoe de voetganger eerst roept tegen de man in de auto, waarop de bestuurder door het lint gaat en hem aanrijdt. De politie heeft een onderzoek geopend, de bestuurder gaf zichzelf aan.