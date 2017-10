Zware vechtpartij in Antwerpen Redactie

19u30

Bron: vtmnieuws.be, hln.be 2 Bij de zware vechtpartij in de omgeving van de Brederodestraat in Antwerpen zijn vanavond zeven gewonden geteld, onder wie één agent, en heeft de politie naar eigen zeggen 41 personen bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Bijna twee uur na de eerste oproep is de politie nog steeds met verschillende ploegen en een helikopter aanwezig om de situatie onder controle te houden. De sfeer tussen verschillende groepen mensen van Turkse origine blijft gespannen.

Volgens de politie ging een honderdtal mensen met mekaar op de vuist. Bij de vechtpartij maakten de betrokkenen gebruik van stokken, tafelpoten en stoelen om de tegenstander te lijf te gaan. De aanleiding was niet meteen duidelijk, maar ter plaatse was wel te zien hoe een bus moest ontzet en weggeleid worden.



De politie kwam massaal ter plaatse en zette het kruispunt van de Brederodestraat en de Broederminstraat af. Vervolgens probeerden de agenten de gemoederen te bedaren en met de betrokkenen en (andere) omwonenden in gesprek te gaan.