Zware tol op Waalse wegen afgelopen nacht: twee doden bij frontaal ongeval, fietser overleden bij aanrijding met vluchtmisdrijf TT

23 maart 2019

12u47

Bron: Belga, SudInfo 1 Het verkeer heeft afgelopen nacht een zware tol geëist in Wallonië. In Thulin in de provincie Henegouwen kwamen twee twintigers om het leven bij een frontale botsing. In Doornik stierf dan weer een fietser bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Ook in Dinant vond een ongeval met vluchtmisdrijf plaats.

Rond 4 uur vannacht reden twee auto’s frontaal op elkaar in op de RN51. Een mannelijke bestuurder van 28 jaar kwam om het leven. In de andere auto zaten drie vrouwen, een moeder en haar twee kinderen. Een van de dochters van 21 jaar liet eveneens het leven. De twee andere inzittenden werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, schrijven de kranten van SudInfo.

Het ongeval met de fietser gebeurde rond 00.30 uur op de Chaussée de Douai in Doornik. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek het slachtoffer al overleden. Het lichaam van de fietser was tegen de gevel van een huis gekatapulteerd. De dader van de aanrijding was gevlucht, maar agenten konden hem enkele kilometers verder, in Froidmont, onderscheppen. De bestuurder had al die tijd gewoon verder gereden terwijl de fiets van het slachtoffer nog in de bumper vast hing. Het parket werd ingelicht.

Ook in de buurt van Dinant gebeurde een ongeval met vluchtmisdrijf, maar daar overleefde het slachtoffer de aanrijding. Ze liep wel enkele breuken op, onder meer aan het hoofd. Het gaat om een vrouw van 20 jaar die bij het te voet oversteken van de Avenue Général Hodgez in Anseremme werd aangereden. De dader was vanochtend nog voortvluchtig.