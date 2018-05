Zware tol na ongeval in Torhout: één dode, drie mensen in levensgevaar Jelle Houwen

Een verkeersongeval in de Oostendestraat in Torhout heeft afgelopen nacht rond 1 uur een erg zware tol geëist: één dode en drie zwaargewonden.

Een 43-jarige bestuurder van een lichte vrachtwagen verloor in de bocht aan het kasteel van Wijnendale de controle over het stuur toen hij richting Oostende reed. Hij ging door de haagjes van de middenberm en botste daar frontaal op een personenwagen met vier inzittenden, twee koppels.

De bestuurder, een 64-jarige man uit Staden overleed ter plaatse. Een 60-jarige vrouw uit Staden en een 60-jarige vrouw uit Kortemark raakten levensgevaarlijk gewond. Een derde passagier in die auto bleef ongedeerd. Bij de klap raakte de bestuurder van de lichte vrachtauto, een man uit Menen, eveneens kritiek gewond.

Na de botsing tussen de lichte vrachtwagen en de auto werd ook nog een tweede lichte vrachtauto aangereden. Die bestuurder, een man van 20 jaar uit Lommel, raakte niet gewond. Zowel de brandweer, de politie als drie ambulances en twee MUG-teams kwamen ter plaatse. De baan richting Torhout was urenlang afgesloten voor alle verkeer, in de richting van Oostende kon het verkeer wel passeren. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Pas na 5 uren was de weg terug vrij.