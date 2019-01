Zware straffen voor ouderpaar dat kinderen mishandelt, vader die baby dubbele schedelbreuk slaat meteen naar de cel TT

03 januari 2019

10u21

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft twee ouders uit Lier schuldig bevonden aan het mishandelen van hun kinderen. De baby van 2 maanden oud werd met dubbele schedelbreuk naar ziekenhuis gebracht, de dochter van anderhalf bleek ondervoed en emotioneel verwaarloosd. De vader kreeg een celstraf van vier jaar, de moeder kreeg twee jaar met uitstel omdat ze niet ingreep. Beide ouders lieten verstek gaan voor hun proces. Voor de vader werd de onmiddellijke aanhouding uitgesproken.

Kort nadat de baby, op dat moment twee maanden oud, werd binnengebracht in het ziekenhuis, bleek het kindje een dubbele schedelbreuk te hebben. Aangezien de ouders geen duidelijke uitleg konden geven voor de verwondingen, werd de politie erbij gehaald. De ouders werden verhoord. Daaruit bleek dat vooral de vader erg bruusk omging met de kinderen. “Het meisje werd vanop een hoogte op een verzorgingskussen gegooid, hij liep met het kind tegen de deurstijl en ‘botste’ met het kind ook tegen de muur”, luidde het op de rechtbankzitting in december al. Ook werden er oudere verwondingen vastgesteld bij het kind. Zo had ze een hersenvliesbloeding gehad en verschillende kneuzingen aan romp en ledematen.

Hun oudste dochter van anderhalf bleek bovendien ondervoed en apathisch. Het kind kreeg duidelijk niet de nodige zorgen. Het kindje was bleek door eenzijdige voeding en was emotioneel verwaarloosd. Maar de moeder lachte de beschuldigingen weg.



Beide ouders stonden terecht voor het onthouden van voedsel en verzorging van beide kinderen, de moeder ook voor schuldig verzuim. Voor haar vroeg het parket twee jaar cel. De rechtbank sprak die uit met uitstel. De vader stond ook nog terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid, aangezien zijn jongste dochter een blijvend anatomisch letsel aan de hersenen overhoudt aan zijn handelingen. Voor hem wilde het parket een celstraf van drie jaar maar de rechters vonden vier jaar een gepastere straf. Omdat men vermoedt dat de man zich aan zijn straf zal proberen te onttrekken, werd de onmiddellijke aanhouding uitgesproken.

De ouders zien volgens het parket de ernst van de feiten niet in. Ze gaven verstek voor hun proces omdat ze te laat een advocaat hadden geraadpleegd en die geen uitstel meer kreeg van de rechtbank. Een voogd ad hoc vroeg een definitieve schadevergoeding voor de oudste dochter van 2.500 euro en een voorlopige schadevergoeding voor de jongste van 2.500 euro.