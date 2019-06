Zware straffen gevorderd voor jongeren die Valentin na urenlange foltering in Maas gooiden SPS

17 juni 2019

11u00

Bron: Belga 46 Assisen Luik Advocaat-generaal Pascale Schils heeft in de zaak-Valentin Vermeersch voor het Luikse hof van assisen levenslang gevorderd voor Alexandre Hart en Belinda Donnay en 30 jaar voor Killian Wilmet, die op het ogenblik van de feiten minderjarig was. Voor Loïck Masson vroeg ze de jury eveneens om niet minder dan 30 jaar cel te geven. Voor Dorian Daniels vorderde Schils 29 jaar.

Alexandre Hart (21), Belinda Donnay (22), Dorian Daniels (22), Killian Wilmet (18) en Loïck Masson (23) werden donderdag schuldig verklaard aan moord, marteling, onmenselijke behandeling, aanranding van de eerbaarheid, opsluiting en doodsbedreigingen en mishandeling van een kwetsbaar persoon. Voor de vier eersten kwam daar nog verkrachting bij.

Valentin Vermeesch, die een licht verstandelijke handicap had, werd gedood in de nacht van 26 op 27 maart 2017. Hij stierf door verdrinking in de Maas, waarin zijn belagers hem hadden gegooid nadat ze hem eerst hadden gemarteld. Zijn lichaam werd op 14 april teruggevonden, de handen vastgebonden op de rug en een keukenhanddoek rond de nek.