Zware opdoffer voor CD&V in Eeklo

15 oktober 2018

In de hoofdstad van het Meetjesland heeft CD&V een zware opdoffer gekregen. De partij die jarenlang de burgemeester leverde eindigt onder de 20 procent en moet SMS Eeklo (Stad met Stijl) als grootste partij voor zich dulden.

De partij van huidig burgemeester Koen Loete haalde 19,3 procent, en zakt 12 procentpunten. De stadslijst SMS gaat er met 4,2 punten op vooruit en eindigt op exact 20 procent. Beide partijen zijn elk goed voor zes van de 27 zitjes in de gemeenteraad. SMS-lijsttrekker Luc Vandevelde, van 2001 tot 2006 nog schepen voor Open Vld, is daarmee aan zet. Zijn partij telt ook overgelopen CD&V'ers en N-VA'ers.

Ook de N-VA haalt, met 17,9 procent, zes zetels binnen. De Vlaams-nationalisten zakken in Eeklo, en noteren 2,5 procentpunten lager.

Open Vld groeit wel, en veroverde 14,5 procent van de stemmen. De liberalen krijgen vier zetels in de gemeenteraad.

Exit sp.a

Groen kwam, anders dan in 2012, alleen op en presteert opvallend sterker dan de vroegere kartelpartner. Groen kreeg 13,2 procent van de stemmen achter zich, en is zo goed voor 4 zetels. Sp.a moet het met 5 procent stellen, en verdwijnt uit de gemeenteraad. In 2012 haalde het kartel 14,9 procent.

Vlaams Belang haalt als laatste partij een zetel in Eeklo, met 7 procent. Peter Pauwels, in 2012 nog de lijsttrekker van de extreemrechtse partij, kwam met een eigen lijst op, maar die haalt amper 3 procent.