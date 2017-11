Zware ontploffing bij ArcelorMittal in Gent: "Eén dode en één zwaar gewonde", mogelijk ook giftige dampen vrijgekomen rvl jew

15u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Foto BELGAIMAGE Site van ArcelorMittal in de Gentse haven. Iets na drie uur vanmiddag heeft zich een zware ontploffing voorgedaan bij ArcelorMittal in Gent. Daarbij is één dode en één zwaargewonde gevallen, zo bevestigt de burgemeester van Zelzate aan VTM Nieuws. Mogelijk zijn ook giftige dampen vrijgekomen en zouden er ook nog vermisten zijn. De brandweer is ter plaatse.

De explosie deed zich voor in de cokesfabriek, afdeling nevenproducten bij ArcelorMittal in Gent. Over de precieze omstandigheden is voorlopig weinig bekend. Volgens de eerste berichten zijn er mogelijk giftige dampen vrijgekomen en wordt er gevreesd voor vermisten. De burgemeester van Zelzate bevestigt aan VTM Nieuws dat er één dode en één zwaargewonde zijn gevallen.

Later meer.