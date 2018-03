Zware ochtendspits verwacht op A12 in beide richtingen door ongevallen: rij via E19 naar Antwerpen of Brussel jv

07 maart 2018

06u23

Bron: vrtnws 0 Op de A12 zijn ter hoogte van dancing Carré in Willebroek twee ongevallen gebeurd die de ochtendspits in beide richtingen zwaar kunnen verstoren.

Richting Brussel ging een vrachtwagen met een telescopische kraan door de middenberm en verspert zo de A12 richting Antwerpen. Alle rijstroken zijn afgesloten. Het verkeer moet er over het parkeerterrein van dancing Carré.

Nog richting Brussel was er een kleiner ongeval met een motorrijder. Er kwam ook zand op de rechterrijstrook van het andere ongeval. Ook daar, ter hoogte van Londerzeel-industrie, moesten twee rijstroken richting Brussel worden afgesloten en blijft er nog maar één over.

Wie van Antwerpen naar Brussel moet, of omgekeerd, kan best de E19 nemen, want de hinder zou nog een hele tijd duren.

#A12 Update hinder Londerzeel-Industrie → Brussel: er zijn 2 rijstroken versperd. Van Antwerpen naar Brussel via E19.

Mijd in beide richtingen de A12 tussen Londerzeel en Willebroek!! Info: https://t.co/zGcDG2YAQR pic.twitter.com/gptBneBjYH Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link