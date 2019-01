Zware ochtendspits rond Antwerpen: meer dan uur file door twee ongevallen aan Kennedytunnel HA

10 januari 2019

08u03

Bron: Belga, Vlaams Verkeerscentrum 0 Twee ongevallen aan de Kennedytunnel veroorzaken veel verkeershinder in Antwerpen. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum moeten bestuurders op de Antwerpse ring richting Gent en op de E313 vanuit de Kempen en Limburg rekening houden met files van meer dan een uur. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt.

Op de Antwerpse ring richting Gent vlak voor de Kennedytunnel botsten twee bestelwagens op elkaar, waardoor er een tijdlang maar een rijstrook meer vrij was. In de Kennedytunnel zelf reden een vrachtwagen en auto op elkaar in. Ook daar was tijdelijk maar één rijstrook beschikbaar.

Hoewel beide bestelwagens inmiddels van de baan zijn gehaald en ook de Kennedytunnel weer is vrijgemaakt, blijft het toch lang aanschuiven. De Kenndytunnel is het meest verzadigde stuk regio Antwerpen, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer is er nagenoeg stilgevallen.

Zowel op de Antwerpse ring richting Gent als op de E313 vanuit de Kempen moeten bestuurders rekening houden met files van meer dan een uur.

Oef! De #Kennedytunnel is weer volledig vrij, maar de opgebouwde files zullen we wellicht niet zo gauw weer kwijtgeraken. Voor wie vanop #R1 en #E313 richting Gent wil, loopt de wachttijd vooralsnog op tot boven het uur. pic.twitter.com/aURDNQAoy5 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link