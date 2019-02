Zware ochtendspits op Antwerpse ring door banaal ongeval in Berchem

27 februari 2019

Op de Antwerpse ring (R1) is het lang aanschuiven richting Nederland na een banaal ongeval in Berchem. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Het takelen zou snel achter de rug moeten zijn, maar gezien de locatie en het tijdstip lopen de wachttijden hoog op, tot zelfs ruim een uur vanop de E17 in Haasdonk.