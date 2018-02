Zware hinder verwacht door staking De Lijn kv

16 februari 2018

05u05

Bron: Belga 0 De vakbonden bij De Lijn hebben opgeroepen om vandaag te staken tegen plannen van de directie om te reorganiseren. Zowel directie als vakbonden waarschuwen voor grote hinder. Omdat ook bedienden zullen staken, zal de informatie over de exacte hinder waarschijnlijk onvolledig zijn.

De nieuwe structuur bij De Lijn werd al goedgekeurd door de raad van bestuur. Daardoor zal het aantal managementfuncties en het aantal bedienden dalen. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. "We maken ons klaar om te kunnen concurreren met de privébedrijven als de markt in 2020 vrijgemaakt wordt", legde topman Roger Kesteloot uit.

De vakbonden zijn het niet eens met de plannen en dienden een stakingsaanzegging in. Een verzoeningspoging leverde geen resultaat op, waardoor een 24 urenstaking onvermijdelijk was geworden. En mogelijk komen er daarna nog acties. De bonden dreigen daarmee als de directie niet naar hun verzuchtingen luistert tijdens een nieuwe bijeenkomst op 21 februari.