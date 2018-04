Zware hinder richting Antwerpen na ongeval met vrachtwagens op E313 Tommy Thijs Sander Bral

19 april 2018

16u07 1 Op de E313 is ter hoogte van Antwerpen-Oost, net voor de aansluiting met de ring, iets voor 15 uur een kopstaart-aanrijding gebeurd met twee vrachtwagens. Twee rijstroken richting Antwerpen waren lange tijd versperd, waardoor de avondspits op de E313 volledig in het honderd dreigt te lopen. Er staat een file vanaf Herentals-West, waar bovendien ook een ongeval gebeurde.

De twee vrachtwagens reden op elkaar in in de staart van een file. De weg kon pas rond 16.45 uur vrijgegeven worden, aangezien beide vrachtwagens getakeld moesten worden, en de brandweer bovendien de weg moest schoonspuiten na een olielek.

De vrachtwagenchauffeur die werd aangereden, moest gewond naar het ziekenhuis vervoerd worden. De andere trucker bleef ongedeerd.

Ook in de andere richting is er een kijkfile ontstaan. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om daar voorlopig weg te blijven. In de file die snel aangroeide gebeurde rond 16 uur bovendien nog een ongeval ter hoogte van de afrit Herentals-West.

Ook op de Antwerpse ring en de E17 en de E34 vanuit het Waasland is het al bijzonder druk, met files vanaf Haasdonk en Melsele tot Antwerpen-Oost.

Het verkeer over lange afstand van Hasselt naar Antwerpen wordt aangeraden via Brussel en de E19 te rijden. Ook wie vanuit het oosten van het land naar Gent wil, rijdt best via Brussel.

UPDATE: #E313 Ongeval met 2 vrachtwagens thv Antwerpen-Oost → Antwerpen, 2 rijstroken versperd. Routeadvies: https://t.co/6Solybh5zw Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link