Zware hinder op stadsring Gent na afbreken bovenleiding tram Jeffrey Dujardin

19 juli 2018

12u51

Bron: Eigen berichtgeving 2 Op de stadsring in Gent aan het kruispunt van de Martelaarslaan met de Bernard Spaelaan is deze middag rond 12 uur een bovenleiding van de tram afgebroken. Een vrachtwagen met een kraanarm heeft de bovenleiding geraakt en die brak af.

Het volledige kruispunt is afgezet. Het verkeer is in beide richtingen afgesloten en wordt omgeleid. Het zal enige tijd duren. Ook De Lijn zal zware hinder ondervinden, tram 2 en 4 zullen voorlopig niet verder kunnen dan de Bijloke. Daarnaast zijn er ook meerdere ziekenwagens van het Jan Palfijnziekenhuis die zich door de file moeten wurmen om tot hun bestemming te geraken.

De vrachtwagenchauffeur reed de kabels af en zag de koperen kabels branden en vonken. Hij belde onmiddellijk de politie en brandweer. Twee hoogtewerkers van De Lijn zijn momenteel aan het werk om de loshangende kabels te stabiliseren.

#Verstoring #Gent tram 2

Kabelbreuk

Rijdt niet tussen Gent Sint-Pietersstation en Zuid

Alternatieve reisweg via tram 1#delijn De Lijn(@ delijn) link