Zware hinder op het spoor door nieuwe staking: amper 1 op de 3 treinen rijdt HA

10 juli 2018

06u41

Bron: Belga 30 Het treinverkeer is deze ochtend sterk verstoord door een tweedaagse staking bij het spoor. Slechts 1 op de 3 treinen rijdt uit vandaag. Ook morgen wordt er veel hinder verwacht.

⚠️ #staking10juli

We raden je aan om regelmatig en zeker net voor vertrek de reisplanner op https://t.co/mwkGITLgLF of app te raadplegen.



Samenvatting alternatieve treindienst:

De Onafhankelijke Vakbond van het Spoorwegpersoneel (OVS) heeft vanochtend om 3 uur voor 48 uur het werk neergelegd uit onvrede met de manier waarop het beroep van treinbestuurder heropgewaardeerd zou worden. Volgens de vakbond komt die heropwaardering in de realiteit voor het merendeel van de treinbestuurders neer op een verlies aan inkomsten en een hogere productiviteit. Het Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) en de nieuwe spoorbond Metisp-Protect sloten zich aan bij de actie.

Minimale dienstverlening

Door de nieuwe wet op de minimale dienstverlening bij de NMBS, moest het spoorpersoneel op voorhand laten weten of ze tijdens de staking toch willen werken. De NMBS kon zo een dienstregeling uitwerken op basis van het beschikbare spoorpersoneel. Daardoor zal vandaag een op de drie treinen toch uitrijden.



"De focus zal opnieuw op de piekuurtreinen liggen, 's ochtends en 's avonds, vooral op de IC-treinen die de grote steden met elkaar verbinden", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "Van de L-treinen en van de Brusselse S-treinen zal er ook een aantal rijden. De piekuurtreinen (P) rijden amper, maar dat is op een zomerdag sowieso het geval."

Reizigers checken best via de routeplanner van de NMBS of hun trein vandaag rijdt of niet.

Geen extra treinen naar kust

Wie met het mooie weer naar de kust wil, wordt aangeraden een alternatief voor de trein te zoeken. "Door de alternatieve dienstregeling zullen er geen extra treinen naar de kust ingelegd kunnen worden. Er zullen er zelfs minder rijden dan normaal."