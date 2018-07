Zware hinder op Brusselse ring: 2 rijstroken dicht door ladingverlies en ongeval TTR

12 juli 2018

10u52

Bron: Belga 4 Op de buitenring van Zaventem ter hoogte van de Henneaulaan is vanochtend rond 09.30 uur een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Daarnaast is de rechterrijstrook en een deel van de uitrit naar Zaventem en Henautlaan versperd door een ladingverlies. De hinder zal nog zeker een half uur duren, stelt het Vlaams Verkeerscentrum rond 10.30 uur.

Bij het ongeval waren vier personenwagens betrokken, die momenteel op de linkerrijstrook staan. Ter hoogte van het ongeval, maar waarschijnlijk los daarvan, verloor een vrachtwagen zijn lading. Het gaat om een soort oranje korrels, die al op een hoop liggen maar nog niet weggehaald worden.

"Eerst was er een kop-staart aanrijding tussen vier auto's, daarna heeft een vrachtwagen zijn lading verloren. De vier auto's werden intussen getakeld, maar de brandweer heeft nog heel wat werk om het wegdek terug proper te krijgen," klinkt het bij het Vlaams verkeerscentrum. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.



Door dit alleswaren drie rijstroken dicht, waardoor het verkeer er moeilijk voorbij kan. Intussen werd de linkerrijstrook vrijgemaakt. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De hinder zal nog minstens een halfuur duren. Momenteel staat er een file op de buitenring. Vanaf de Vierarmentunnel is het bijna een uur aanschuiven. Op de E40 is het file vanaf Bertem richting Brussel, daar is het een half uur aanschuiven.

#R0 update buitenring Zaventem. De linkerrijstrook is vrijgemaakt. Er blijven 2 rijstroken afgesloten voor het reinigen van de weg. https://t.co/u60miX4jjn Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#R0 update buitenring Zaventem. Er is slechts één rijstrook deels vrij. De brandweer moet er de weg reinigen en de wagens moeten getakeld worden. https://t.co/u60miX4jjn Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link