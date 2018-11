Zware hinder na verkeersongeval in Aalter Jeffrey Dujardin

06 november 2018

22u29

Bron: eigen berichtgeving 8 Op de Tieltsesteenweg richting Aalter is rond 21 uur dinsdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Door het ongeval werd de baan in beide richtingen afgesloten, met een file als gevolg.

Een zwarte BMW week om nog onduidelijke reden van de baan af en kwam in botsing met een muurtje ter hoogte van Banden Nollet. De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke. De bestuurder werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval werd de Tieltsesteenweg in beide richtingen afgesloten. Hierdoor stond er in beide richtingen een file. De lokale politie deed rond 22 uur zijn bevindingen, erna is de wagen getakeld. Om 22.30 uur was de rijbaan terug vrijgemaakt.