Zware hinder in heel Limburg door staking chauffeurs De Lijn, ook morgen staking JV TTR AW ADN

04 februari 2019

08u15

Bron: Belga 2 De chauffeurs van De Lijn in Limburg leggen vandaag massaal het werk neer wegens te hoge werkdruk en een personeelstekort. “We schatten in dat zeker 80 procent van de bussen niet rijdt”, klinkt het bij De Lijn. De staking wordt morgen trouwens voortgezet. Gesprekken met de directie leverden geen resultaat op, zegt vakbondsman Geert Witterzeel (ACV). De staking wordt morgen voortgezet.

Deze voormiddag zat de directie samen met de vakbonden. De onderhandelingen sprongen echter af, dus de chauffeurs zullen morgen verder staken. Er zijn richtlijnen vanuit de drie vakbonden om door te gaan. Bovendien is het niet uitgesloten dat de staking ook nadien voortgaat.

“Het overleg zit vast. De raad van bestuur heeft beslist, maar nu zetten wij druk op de ketel. De mensen zijn het kotsbeu, dus we gaan niet meer wachten. De motivatie van het personeel is er. We hebben een mandaat om door te gaan”, zegt Geert Witterzeel van ACV.

Werkdruk

De staking kwam er uit onvrede over de hoge werkdruk en een personeelstekort. “Wij vragen dat de diensten realistisch en menswaardig zijn, zodat de chauffeurs de benen kunnen strekken, naar toilet kunnen gaan en kunnen eten. Wij willen een verzekerde rusttijd van een half uur na vier uur rijden, zodat er ruimte is om eens een stop te hebben”, stelt Witterzeel. “Het gaat voor een groot stuk over budget. We hebben een budget gevraagd via de raad van bestuur en we vragen geen miljoenen. Dit is een dossier dat al jaren meegaat en dat ook geldt voor chauffeurs buiten Limburg.”

De staking van de chauffeurs leidde vandaag tot zware hinder in de hele provincie. “We schatten dat zeker 90 procent van de ritten niet gereden wordt”, klinkt het bij De Lijn.