Zware explosie in Wilrijk: zoekactie naar laatste vermiste gaat de nacht in, meeste omwonenden kunnen terug naar huis kg

03 september 2019

21u50 120 Wilrijk is vanmiddag opgeschrikt door een zware explosie waarbij drie woningen volledig van de kaart werden geveegd. Reddingswerkers konden drie gewonden vanonder het puin halen. Er wordt momenteel nog steeds gezocht naar een laatste vermiste. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk. De stad Antwerpen meldt dat de meeste omwonenden vanavond onder begeleiding terug naar huis kunnen.

De explosie vond plaats op de hoek van het Ridderveld met de Palmanshoevestraat in de wijk Valaar. Drie woningen liggen volledig in het puin. Drie andere huizen zijn onbewoonbaar verklaard. De materiële schade is enorm. Zowat alle huizen in de buurt liepen schade op, van gebroken ramen tot verwrongen garagepoorten.

Herlees onze liveblog voor meer details over de ramp: