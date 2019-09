Zware explosie in Wilrijk: laatste vermiste dood teruggevonden, meeste omwonenden terug naar huis kg ib

04 september 2019

04u37 120 Wilrijk is gisterenmiddag opgeschrikt door een zware explosie waarbij drie woningen volledig van de kaart werden geveegd. Reddingswerkers konden drie gewonden vanonder het puin halen, de hele nacht werd nog doorgezocht naar een laatste vermiste, de 87-jarige Louisa D., die uiteindelijk rond half drie 's nachts dood werd teruggevonden. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk. De meeste omwonende konden volgens de stad Antwerpen gisterenavond al onder begeleiding terug naar huis.

De explosie vond plaats op de hoek van het Ridderveld met de Palmanshoevestraat in de wijk Valaar. Drie woningen liggen volledig in het puin. Drie andere huizen zijn onbewoonbaar verklaard. De materiële schade is enorm. Zowat alle huizen in de buurt liepen schade op, van gebroken ramen tot verwrongen garagepoorten.

