Zware celstraf voor duo dat Genkenaar (32) aan oren door stad sleurt Birger Vandael

13 april 2018

12u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twee Hasselaren zijn veroordeeld tot een fikse celstraf nadat ze op kerstavond vorig jaar een 32-Genkenaar aan zijn oren door de stad sleurde. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 6.808 euro.

Het slachtoffer verliet die avond discotheek Universal in Hasselt en werd buiten aangesproken met de vraag of hij geen geld of sigaretten kon geven. Het slachtoffer zei meteen tegen de daders dat ze bij hem aan het verkeerde adres waren. Dat pikten de 23-jarige en 27-jarige Hasselaren niet. Zij begonnen meteen te slaan en werkten de dertiger tegen de grond. Aan zijn oren werd hij door de straten gesleurd tot aan een bankkantoor aan de Havermarkt. Nadat zijn portefeuille al werd afgenomen, probeerden de twee daders ook nog geld af te halen met de bankkaart van de Genkenaar. Gelukkig voor hem bleek een agent in burger de taferelen te hebben gevolgd. Hij contacteerde zijn collega’s.

Raadsman van de oudste Hasselaar Rik Vanreusel gaf toe dat de feiten niet fraai zijn. Hij toonde aan dat zijn cliënt niet de initiatiefnemer was, wel een meeloper. Daarom krijgt zijn cliënt de volledige straf van 35 maanden cel met uitstel. Hij moet zich wel houden aan een aantal probatievoorwaarden. De jongste beklaagde gaf verstek en krijgt een effectief celstraf van vijf jaar.