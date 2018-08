Zware brand zet loods in Maarkedal in lichterlaaie: hou ramen en deuren gesloten Thomas Vandewalle

05 augustus 2018

11u34

Bron: eigen berichtgeving 0 Een hevige brand die afgelopen nacht woedde in een loods in het Oost-Vlaamse Maarkedal zorgt momenteel nog steeds voor veel rookontwikkeling in de wijde omgeving. De brandweer vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer kreeg omstreeks 1.30 uur melding van een brand in een loods op de Rijksweg N60 in Maarkedal. Het bleek te gaan om een loods die vol stro zat, waardoor er enorme hoeveelheden rook vrijkwamen. De brand zelf was snel onder controle, maar een vijftigtal brandweerlui blussen nog steeds na. Het gaat niet om giftige stoffen, maar de brandweer vraagt iedereen in de wijde omgeving van Maarkedal, Kluisbergen en Ronse om toch ramen en deuren gesloten te houden.

De N60 is momenteel vrij in beide richtingen, maar ook daar ondervinden bestuurders momenteel hinder van de rook. Het nablussen zal nog tot in de late namiddag duren.