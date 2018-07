Zware brand verwoest woning in Eeklo Jeffrey Dujardin

30 juli 2018

15u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bij een zware brand in de Vrombautstraat in Eeklo is een woning volledig vernield. De uitslaande brand brak rond 14.20 uur uit.

De brandweer kwam snel ter plaatse en trof binnen diezelfde tieners aan op de trap. Zij werden veilig en wel geëvacueerd, maar werden toch overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo ter controle. Naast de drie tieners was er niemand aanwezig in het gebouw.



"Vermoedelijk gaat het over een accidentele brand dat in de keuken is ontstaan", zegt Marino Longeville, woordvoerder bij politie Meetjesland. De Vrombautstraat is volledig afgesloten zodat de hulpdiensten kunnen werken. De brandweer is momenteel nog aan het nablussen.

Lees ook: Grasbrand aan kerkhof