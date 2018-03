Zware brand verwoest woning in Brugge Mathias Mariën

21 maart 2018

08u12

Bron: eigen berichtgeving 9 In de Pieter De Conincklaan in Brugge is even voor zes uur een zware brand uitgebroken in een woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al wild om zich heen. De woning is volledig verwoest.

De Brugse brandweer riep versterking in van de collega's uit Oostkamp. Het vuur is onder controle. De brandweer laat het huis gecontroleerd uitbranden. De schade is enorm. De oorzaak is nog niet duidelijk. De bewoners waren op het moment van de verwoestende brand niet thuis. Er raakte niemand gewond. Ook het huis ernaast, dat in aanbouw is, liep grote schade op.

Het parket heeft een deskundige aangesteld. De politie geeft geen commentaar over het onderzoek. Mogelijk gaat het om brandstichting. De woning was nog maar zeer recent verkocht.