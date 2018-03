Zware brand verwoest parketbedrijf en aanpalende woning in Oudenburg Siebe De Voogt

03 maart 2018

06u42 50 Op het bedrijventerrein SteenGoed in Oudenburg is vannacht omstreeks 3.30 uur brand uitgebroken in parketbedrijf Seye. Bij aankomst van de brandweer van Gistel sloegen de vlammen al uit het dak van het gebouw. Bewoners in de omgeving moeten ramen en deuren gesloten houden.

Er werd meteen versterking ingeroepen van verschillende andere korpsen uit de regio."De brandweer moest een jong gezin met twee kinderen ontzetten uit een aanpalende woning", zegt Kris Depover, korpschef van de lokale politie Kouter. "Zij lagen te slapen en hadden aanvankelijk niets gemerkt van de brand in het gebouw naast hen. Gelukkig bleven ze ongedeerd."

Het getroffen parketbedrijf lijkt reddeloos verloren. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden en zal nog uren werk hebben met nablussen. Ook de aanpalende woning lijkt onbewoonbaar te zullen zijn. Het getroffen gezin kan wellicht terecht in een doorgangswoning van de stad. De politie vraagt aan alle inwoners in een straal van 1 kilometer rond het bedrijf om uit voorzorg alle ramen en deuren gesloten te houden.

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Het Brugse parket stuurt waarschijnlijk een branddeskundige ter plaatse. Het getroffen gezin kan wellicht terecht in een doorgangswoning van de stad.