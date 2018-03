Zware brand verwoest leegstaande villa op Lippenslaan in Knokke Mathias Mariën

24 maart 2018

00u41 2 On de Lippenslaan in Knokke is gisteravond een zware brand uitgebroken in een leegstaande villa.

Bij aankomst van de brandweer stond de woning al in lichterlaaie. Tijdens de bluswerken stortte een deel van het dak volledig in. Van de villa blijft niks over.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Er raakte niemand gewond.