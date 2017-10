Zware brand verwoest huis van gezin met vijf kinderen Jurgen Eeckhout

15u08

In de Lembergestraat in Oosterzele heeft een zware brand een huis vernield.







De brand ontstond iets na 13 uur in de badkamer van de woning. Op dat moment waren de twee volwassen bewoners thuis. De vijf kinderen zaten op school. In een mum van tijd stond het hele huis in lichterlaaie. De brand wakkerde zelfs even aan toen er een gat in het dak kwam.



Het huis is helemaal verloren. Het parket zal nu een branddeskundige ter plaatse sturen om de precieze omstandigheden te achterhalen. Het gezin zal in eerste instantie terecht kunnen bij familie en krijgt volgende week een noodwoning.