Zware brand verwoest bedrijfssite met loodsen in Bocholt Redactie

31 mei 2018

09u25

Bron: belga 0 Op een bedrijfssite met verschillende loodsen rondom meubelzaak 't Inboedelke in Reppel bij Bocholt is vanochtend rond 0.30 uur een hevige brand uitgebroken.

Bij aankomst van de brandweer stond het gebouw al in lichterlaaie. Voor de hulpdiensten was het gevaarlijk blussen omdat er instortingsgevaar was. Meer dan 2.000 vierkante meter van de bedrijfssite is verwoest. Er vielen geen gewonden. Er wordt nog onderzocht of er asbestcontaminatie is.

De brandweerkorpsen van Bree, Neerpelt, Lommel en Leopoldsburg bestreden met man en macht de vlammenzee. Er was ook gevaar voor explosies door de aanwezigheid van gasflessen. De buurt rondom de brand was een tijdlang afgesloten voor het verkeer, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen.