Zware brand verwoest bedrijfssite met loodsen in Bocholt: parket opent onderzoek naar de oorzaak Redactie

31 mei 2018

09u25

Bron: belga 3 Op een bedrijfssite met verschillende loodsen rondom meubelzaak 't Inboedelke in Reppel bij Bocholt is vanochtend rond 0.30 uur een hevige brand uitgebroken. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand.

Bij aankomst van de brandweer stond het gebouw al in lichterlaaie. Voor de hulpdiensten was het gevaarlijk blussen omdat er instortingsgevaar was. Meer dan 2.000 vierkante meter van de bedrijfssite is verwoest. Er vielen geen gewonden. Volgens de gemeente Bocholt is de asbestcontaminatie beperkt gebleven tot de site zelf.

Het vuur was van de loods van 't Inboedelke overgeslagen naar aanpalende loodsen. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling, maar de rookpluim steeg recht omhoog. De brandweer van Bree riep de versterking in van de korpsen van Lommel, Neerpelt en Leopoldsburg die met man en macht de vlammenzee bestreden.

"Op het internet circuleren verhalen over ontploffingsgevaar, maar daarvoor is geen enkel moment gevaar geweest. Omdat er ook golfplaten op het terrein aanwezig zijn, werd even gevreesd voor asbestvervuiling. Er is onderzoek naar gedaan. Al snel bleek dat omwonenden geen gevaar liepen. De minieme asbestvervuiling bleef beperkt tot het terrein zelf", zegt burgemeester Stijn Van Baelen van Bocholt.

Omdat de brandweer veel bluswater nodig had, kwamen de buizen van de waterleiding leeg te staan. Met het opnieuw opvoeren van de druk, gaat er bezinksel loskomen. Wie in de buurt van Reppel-Fabriek kraanwater gebruikt, kan dus mogelijk vuil water uit de kraan krijgen. Na een tijdje spoelen herstelt de kwaliteit van het water zich.