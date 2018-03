Zware brand verwoest atelier van interieurbedrijf in Riemst

In het atelier van bedrijf Moors Interieur op het industrieterrein Reeckervelt in Riemst brak gisteravond rond 23.45 uur een zware brand uit. De vlammen sloegen meters hoog de lucht in en waren van kilometers ver zichtbaar. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot.